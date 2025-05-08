Gölbaşı'nda Akşam Saatlerinde Dolu Yağışı Etkili Oldu
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sürücüler trafikte güçlük çekerken, olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.
Gölbaşı'nda akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ilçedeki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa