Haberler

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu sergisi, Kaymakam Kadir Algın ve ilçe protokolünün katılımıyla açıldı. Sergide kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi.

Adıyaman Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu sergisi, Kaymakam Kadir Algın ve ilçe protokolünün katılımıyla açıldı.

Halk eğitimi merkezinde düzenlenen programa Kaymakam Kadir Algın, Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Talip Gönül, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, kurum amirleri ve davetliler katıldı. Sergide kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılış töreninde konuşan Kaymakam Algın, Halk Eğitimi Merkezi'nin ilçedeki sosyal ve kültürel hayata önemli katkılar sağladığını belirterek kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti. İlçe protokolü üyeleri de sergide yapılan çalışmaları inceledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide, el sanatlarından giyim üretimine, resimden ahşap işçiliğine kadar birçok alanda hazırlanan eserler sergilendi.

Etkinlik, hem kursiyerlerin emeklerini paylaşmasına hem de Gölbaşı halkının kültürel zenginlikleri yakından görmesine fırsat sundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
CHP kurultay ve kongre davasına ret

CHP kurultay ve kongre davasına ret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı

Ankara'yı sarsan Kılıçdaroğlu iddiası! Mansur Yavaş'tan açıklama var
Hizbullah'tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu

Hizbullah'tan ölümcül pusu! Hedefte İsrail'in üst düzey ismi vardı
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında bir komiser gözaltına alındı

Dorukhan Büyükışık soruşturmasında bir komiser gözaltına alındı
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor

Belgesel çekimi esnasında eşi aradı, verdiği tepkiye beğeni yağdı
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Düğün Roma'da, balayı Sındırgı'da

Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi