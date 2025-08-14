Göksun'daki Orman Yangınına Neden Olan Arıcı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu belirlenen arıcı jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 11 Ağustos 2025 günü saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kavşut Mahallesi Değirmenüstü mevkiinde orman yangını meydana geldi. Yangının çıkış sebebine yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerine çalışmasında bölgede arıcılık yapan R.D.'nin (54) yangına neden olduğu tespit edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli ifadesini ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan R.D., tutuklanarak Türkoğlu Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan, yangın orman ekiplerinin mücadelesiyle 2 günde söndürülmüştü. - KAHRAMANMARAŞ