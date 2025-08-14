Göksun'daki Orman Yangınına Neden Olan Arıcı Tutuklandı

Göksun'daki Orman Yangınına Neden Olan Arıcı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu belirlenen arıcı R.D. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Yangın, orman ekiplerinin müdahalesiyle iki günde söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu belirlenen arıcı jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 11 Ağustos 2025 günü saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kavşut Mahallesi Değirmenüstü mevkiinde orman yangını meydana geldi. Yangının çıkış sebebine yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerine çalışmasında bölgede arıcılık yapan R.D.'nin (54) yangına neden olduğu tespit edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli ifadesini ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan R.D., tutuklanarak Türkoğlu Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan, yangın orman ekiplerinin mücadelesiyle 2 günde söndürülmüştü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş

Takım gol attığı anda verdiği tepki olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrem Helvacıoğlu tatilde kaza geçirdi: Felç kaldım sandım

Tatilde başına gelmeyen kalmadı! Yok artık diyeceğiniz kaza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.