Gökhan Böcek Tutuklandı: Rüşvet Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamındaki yakalama kararı nedeniyle yurt dışında firari durumda olan Gökhan Böcek, 50 gün sonra Antalya'ya dönünce havalimanında gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, 50 gün sonra döndüğü Antalya'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmış, aralarında Muhittin Böcek'in de bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı. Bu süreçte yurt dışında olan Gökhan Böcek ise firari olarak aranıyordu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'dan Antalya'ya dönen Gökhan Böcek, havalimanında gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Böcek, savcılıkta yaklaşık 3 saat süren sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen Böcek cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası

Ünlü çift hakkında şok iddia! Komşular yaşananlara şahit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi camide tartışma yaratan görüntü

Tarihi camide skandal görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.