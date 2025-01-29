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Gökçeada'da Tıbbi Tahliye: Sahil Güvenlik Ekiplerinden Hızlı Müdahale

Gökçeada'da Tıbbi Tahliye: Sahil Güvenlik Ekiplerinden Hızlı Müdahale
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 41 yaşındaki vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hızla tahliye edilerek ambulansa ulaştırıldı ve tedavi için Çanakkale'ye götürüldü.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde SVO (Serebro Vasküler Hastalık) tanısı konulan Ç.M. rahatsızlandı. Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen tıbbi tahliye talebi üzerine hasta Ç.M.'nin (41) tıbbi tahliyesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Gökçeada 112 sağlık ekibi eşliğinde Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-66'ye alınan Ç.M., sağ ve bilinci açık olarak Kabatepe Feribot İskelesine getirildi. Burada bekleyen ambulansa alınan hasta, Çanakkale'de tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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