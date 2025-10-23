Gökçeada'da Şiddetli Sağanak Sele Neden Oldu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gece etkili olan kuvvetli sağanak yağış, sele neden oldu. Yaşanan selde tarım arazileri sular altında kaldı.

Gökçeada ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışı nedeniyle ilçe sular altında kaldı. Gökçeada'ya bağlı Kaleköy köyünde bazı evler ve iş yerleri sular altında kalırken köy ovasında bulunan tarım arazileri de sular altında kaldı. - ÇANAKKALE