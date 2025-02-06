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Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaş Tıbbi Tahliye Edildi

Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaş Tıbbi Tahliye Edildi
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tıbbi tahliyesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastane de tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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