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Gökçeada'da motosiklet kazasında ölen genç toprağa verildi

Gökçeada'da motosiklet kazasında ölen genç toprağa verildi
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Çanakkale Gökçeada'da park halindeki araca çarpan motosiklette ağır yaralanan 17 yaşındaki Emirhan Çınar, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi, Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 2 gün önce park halindeki otomobile çarpan motosikletteki hayatını kaybeden 17 yaşındaki Emirhan Çınar, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gökçeada ilçesinde 9 Ağustos Pazar günü saat 15.00 sıralarında Gökçeada ilçesi Orgeneral Necdet Timur Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre yoldan gelen araca çarpmamak için manevra yapan 34 MHB 171 plakalı motosiklet, park halindeki 17 AIE 092 plakalı araca arakadan çarptı. Kazada motosiklette sürücüsü Abdülhamit Güler ile arkasında bulunan Emirhan Çınar (17) ağır yaralandı. Yaralanan 2 şahıs kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gökçeada ilçesi Fatih Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından kazada hayatını kaybeden Emirhan Çınar, şehir mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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