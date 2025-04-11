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Gökçeada'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Gökçeada'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Vali Doç. Dr. Ömer Toraman başkanlığında asayiş çalışmaları değerlendirildi ve güvenlik önlemleri üzerinde istişare yapıldı. Toplantının ardından bazı incelemelerde bulunuldu.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Vali Doç. Dr. Ömer Toraman başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda, ilçede yürütülen asayiş çalışmaları incelendi.

Gökçeada'da Vali Doç. Dr. Ömer Toraman başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Gökçeada İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede yürütülen asayiş çalışmaları değerlendirilerek istişarelerde bulunuldu. Toplantının ardından Vali Toraman, Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kemal Yavaş ile beraber hizmet birimlerini gezerek incelemelerde bulundu. Vali, incelemeler sırasında Yavaş'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerin ardından Vali Toraman tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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