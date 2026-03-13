Göğüs boşluğuna demir saplanan hastanın ameliyatına itfaiye girdi

Hatay'da göğsüne saplanan demirle hastaneye kaldırılan şahsın vücudundaki demir itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Dörtyol ilçesinde göğüs boşluğuna demir saplanan H.A. isimli erkek şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Dörtyol Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları demiri kendi imkanlarıyla çıkaramayınca şahsın ameliyatına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de dahil oldu. Şahsın vücudundaki demir, kendisine zarar vermeden spiralla kesilerek yarım saati bulan çalışmayla çıkarıldı.

Şahsın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı