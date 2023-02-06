Göçük altında olduğunu iddia edip paylaşımlar yapan şahıs gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden kendisini deprem afetinin yaşandığı bölgede göstererek göçük altında olduğunu iddia edip 'dezenformasyon' içerikli paylaşımlar yapan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden kendisini deprem afetinin yaşandığı bölgede göstererek göçük altında olduğunu iddia edip 'dezenformasyon' içerikli paylaşımlar yapan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde yıkıma neden olan depremle alakalı Twiter'de @brahimz93715765 rumuzlu bir şahsın göçük altında olduğunu belirterek dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı tespit etti. Yapılan inceleme şahsın İbrahim Ö. (23) isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile polis ekipleri tarafından öğle saatlerinde gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR