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Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 tutuklama

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Muğla ve Adana'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen Kalkan-21 operasyonunda 16 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeyi, "Göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz." ifadeleriyle duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Adana'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik "Kalkan-21" operasyonlarında 16 şüphelinin yakalandığını, 12'sinin ise tutuklandığını açıkladı.

ÇOK MİKTARDA DÖVİZ VE TL'YE EL KONULDU

Bakan Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlar hakkında bilgi verdiği paylaşımında Muğla'da yakalanan 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinden 3'ü tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararının verildiğini duyurdu. Adana'da ise yakalanan 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 11 şüphelinin, 9'u tutuklanırken 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Çok miktarda döviz ve TL'ye el konulan operasyonlarla ilgili Bakan Yerlikaya "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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