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Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 8 Tutuklama

Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 8 Tutuklama
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, aralarında organizatörlerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. 8 organizatör tutuklanırken, birçok suç unsuru ve nakit para ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon: 8 tutuklama

KONYA - Konya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda aralarında organizatörlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Şüpheli organizatörlerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yürütülen projeli çalışma çerçevesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonrasında Konya merkezli Ereğli ilçesi, Karaman, Mersin'in Anamur ilçesi, Gaziantep ve Kilis illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 18 organizatör ve 22 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise suç unsuru 8 bin 185 Amerikan Doları ve 184 bin 490 Türk Lirası nakit para, 7 adet cep telefonu ve 3 araca el konuldu. Ayrıca 6 araca "alınamaz-satılamaz" şerhi konularak hukuki tedbirler alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 organizatör kamu düzenini bozacağı değerlendirilerek sınır dışı edildi. 6 organizatör hakkında adli kontrol kararı verilirken, 8 organizatör ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şahıslara toplam 362 bin 515 lira idari para cezası uygulandı. Yakalanan 22 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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