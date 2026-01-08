Haberler

GKRY lideri Hristodulidis'in seçimde finansman ihlali yaptığı iddiası

GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in 2023 seçim kampanyası harcamalarının 1 milyon euroluk sınırı aşmak için yasa dışı yöntemler kullandığına dair bir video sızdırıldı. Eski Enerji Bakanı'nın açıklamaları ve muhalefetten gelen tepkiler gündemi sarstı.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in 2023 seçim kampanyası harcamalarına ilişkin 1 milyon euroluk sınırı aşmak için yasa dışı yöntemlere başvurduğu iddia edildi.

GKRY'de internete sızdırılan bir video ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in 2023 seçim kampanyası harcamalarına ilişkin 1 milyon euroluk sınırı aşmak için yasa dışı yöntemlere başvurduğu iddia edildi. Bazı bölümleri gizli çekilen sekiz dakikalık videonun videoda yer alan Hristodulidis'n destekçilerinden GKRY'nin eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, "Seçimlerde yaklaşık 1 milyon euroluk bir üst sınır var. Bu yüzden bazen bu bütçenin üzerine çıkabilmek için nakit paraya ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden parayı nakit olarak harcıyorlar. Size söylediğim şey bu, bu nakit para" dediği duyuluyor.

Hristodulidis'in nakit paraya ihtiyacı olduğunda, eşi Filippa Karsera'nın kız kardeşi Kristia Karsera ile evli olan Başkanlık Ofisi Müdürü Haralambos Haralambus'u aradığı öne sürülen videoda, Hristodulidis'in Karsera'nın söz konusu paraları "bağış" adı altında aldığı iddia edildi.

Videoda ayrıca Cyfield CEO'su Yorgo Hrisohos, Hristodulidis ile olan yakınlığı ile övünürken, "Şimdi arasam hemen telefonunu açar, kız arkadaşım gibi" ifadelerini kullandığı duyuldu.

GKRY basını, AB Dönem Başkanlığı'na gönderme yaparak videoyu "Dönem başkanlığı çok iyi başladı" manşetiyle duyurdu.

"Yetkili makamları açıklama yapmaya çağırıyorum"

GKRY Meclis Başkanı Annita Demetriou, "Yetkili makamları açıklama yapmaya çağırıyorum. Bir süredir dolaşan bir video, bireyleri ve hükümeti yasadışı uygulamalara karıştırdığını iddia ediyor. Umarım gerçeği yansıtmıyordur" ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet partisi aşırı solcu Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Sekreteri Stefanos Stefanou, "Video hükümetin net cevaplar vermesi gereken ciddi kurumsal ve siyasi sorunları gündeme getiriyor. Cevap bekliyoruz" dedi.

GKRY milletvekili Irene Xaralambidou ise videoyu şok edici olarak nitelendirerek, "Hükümet ile çevresindeki iş adamları başrolde olduğu için buna inanmakta güçlük çekiyoruz. Hemen bir açıklama yapılmalı çünkü aksi takdirde cumhurbaşkanının istifası ve saçma sapan şeylerden daha kötüsüyle karşılaşacağız" dedi.

Eski Enerji Bakanı Lakkotripis video hakkında şikayette bulundu

Videoda yer alan eski Enerji Bakanı Lakkotripis, videonun yayılmasının ardından polise şikayette bulunarak, "videoda sözlerini yanlış yansıtacak şekilde kurgulandığını" iddia etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
