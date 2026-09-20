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GKRY, İsrail yapımı Barak MX hava savunma sistemini 1 Ekim'de ilk kez sergileyecek

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GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas, İsrail'den tedarik edilen Barak MX hava savunma sisteminin 1 Ekim'deki geçit töreninde ilk kez halka açık sergileneceğini açıkladı. Törende Yunanistan'ı Savunma Bakanı Nikos Dendias temsil edecek, Mısır'dan da askeri birlik bekleniyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail'den tedarik ettiği Barak MX hava savunma sistemi, 1 Ekim'de düzenlenecek askeri geçit töreni ile ilk kez sergilenecek.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Kıbrıs Adası'ndaki silahlanma faaliyetleri dikkat çekiyor. GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Rum Milli Muhafız Ordusu envanterine dahil edilen İsrail yapımı Barak MX hava savunma sisteminin, 1 Ekim'de sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü" dolayısıyla gerçekleştirilecek askeri geçit töreninde ilk kez halka açık şekilde sergileneceğini açıkladı. Palmas, bu yılki geçit töreninin daha kapsamlı gerçekleştirileceğini ve Rum Milli Muhafız Ordusu'nun son dönemde envanterine kattığı yeni askeri sistemlerin de törende kamuoyu önüne çıkarılacağını belirtti.

Rum basınında yer alan haberlere göre; askeri geçit töreninde Yunanistan'ı Savunma Bakanı Nikos Dendias temsil edecek. Mısır Silahlı Kuvvetleri'nden bir askeri birliğin yanı sıra çeşitli ülkelerden askeri unsurların da törende yer alması bekleniyor.

Kahire'de üçlü toplantı

Haberde ayrıca Rum bakan Palmas'ın Mısır'ın başkenti Kahire'de Yunanistan ve Mısır savunma bakanlarıyla üçlü toplantı gerçekleştirerek ortak askeri tatbikatlar ve eğitim faaliyetleri konusundaki iş birliğini ele alacağı öne sürüldü.

Baf Hava Üssü de modernize ediliyor

GKRY'nin askeri kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaları Barak MX ile sınırlı kalmıyor. Baf'taki Andreas Papandreu Hava Üssü'nün modernizasyonunun gelecek yıl içerisinde tamamlanması hedeflenirken, 40 Hummer askeri aracının tedarik edilmesine yönelik çalışmalar da yürütülüyor.

Barak MX ile hava savunmasını güçlendiriyor

İsrail yapımı Barak MX, çok katmanlı hava ve füze savunma sistemi olarak kullanılıyor. Farklı önleyici füze seçeneklerine sahip sistem, kullanılan mühimmat türüne göre 15 kilometreden 150 kilometreye kadar menzilde görev yapabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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