Haberler

GKRY'de fırtına: Eski ralli şampiyonu yat kazasında öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kıbrıs'ta şiddetli fırtınada yatı kayalıklara çarpan eski ralli şampiyonu iş adamı Dimi Mavropoulos (76) yaşamını yitirdi. Kızı ve partneri kurtarılırken, bölgede arama-kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) etkili olan fırtınada yatı kayalıklara çarparak parçalanan iş adamı Dimi Mavropoulos hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde şiddetli fırtınada eski ralli şampiyonu ve iş adamı Dimi Mavropoulos (76), içinde bulunduğu yat, Cape Greco açıklarında şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. Bölgede fırtınaya yakalanan tekneler için geniş çaplı arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Mavropoulos'un yatında bulunan kızı ve Mavropoulos'un partneri denize atlayarak kurtarılmayı bekledi. İki kadın, bölgeye sevk edilen helikopterle denizden alınarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mavropoulos ise ekipler tarafından bilinci kapalı halde denizden çıkarıldı. Yapılan müdahalelere rağmen 76 yaşındaki iş adamının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi

Bir dönem sona erdi! Ehliyet sınavlarında devrim gibi yenilik

Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar

Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar
Adliyelerde yeni dönem: Alo Adalet 135 hizmete giriyor

Adliyelerde yeni dönem başlıyor: Bakan Gürlek 3 ilimizi açıkladı
Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana hayatını kaybetti

Kürt siyasetinin sembol ismi hayatını kaybetti: KOAH'la savaşıyordu
Muğlaspor'dan 1. Lig'de tarihi galibiyet

1. Lig'de tarihi galibiyet!
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tam 14 bin video

Bir ilçe diken üstünde! 14 bin gizli kamera kaydı var

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden beklenmedik mağlubiyet

Kendi sahasında kabusu yaşadı