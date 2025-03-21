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Gizli kasanın tüm mekanlarından para fışkırıyor! Balya balya dolar çıktı

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İBB'ye başlatılan operasyonda evinde 40 milyon lirayla yakalanan Ali Nuhoğlu'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Gizli kasa olduğu ifade edilen Nuhoğlu'nun kendi adına kayıtlı firmasında yapılan aramalarda balya balya dolarlar görüntülere yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

40 MİLYON LİRAYLA EVİNDE YAKALANDI

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, değeri 50 milyon lira olan üç villayı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelen ve soruşturmada gizli kasa olduğu belirtilen Ali Nuhoğlu 40 milyon lirayla beraber evinde yakalanmıştı.

Gizli kasanın tüm mekanlarından para fışkırıyor! Balya balya dolar çıktı

OFİSİNDEN DE PARA ÇIKTI

Soruşturma dosyasında Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı ile birlikte 4 gizli kasadan biri olduğu ifade edilen Ali Nuhoğlu'nun iş yerinden de paralar çıktı. Nuhoğlu'nun Trend İnşaat adlı kendi adına kayıtlı firmasında yapılan aramalarda balya balya paralar görüntülendi.

Gizli kasanın tüm mekanlarından para fışkırıyor! Balya balya dolar çıktı

Gizli kasanın tüm mekanlarından para fışkırıyor! Balya balya dolar çıktı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıNe mutlu Türküm diyene:

Milletin parasının ne işi var orada diye sormazlarmı adama.

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Haber YorumlarıNazmi Başpinar:

var sayalım doğru.128 milyar dolar nerede.

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

videoda balya balya kaşe gördüm ben

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Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Bira fiskirmayi falan miktarı nekadar önemli olan miktarı demekki kayda değer bı para değil miktarlarını aciklamadiginiza gore

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Haber YorumlarıMurat çağ:

Ne diyordunuz chapeliler. HIRSIZ VAAAAAAR!!!!

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Algı ve iftiraya devam he feto taktikleri

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