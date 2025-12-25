Haberler

Hastaneden çıktı, oto yıkama dükkanında hayatını kaybetti

Hastaneden çıktı, oto yıkama dükkanında hayatını kaybetti
Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gırtlak kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki Hayri Kalabalık, hastaneden ayrıldıktan sonra bir oto yıkama dükkanında ölü olarak bulundu. Olayın ardından sağlık ekipleri, Kalabalık'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gırtlak kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki Hayri Kalabalık, hastaneden ayrıldıktan sonra gittiği oto yıkama dükkanında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Güney Mahallesi Canbay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, onkoloji servisinde yaklaşık 15 gündür tedavi gören gırtlak kanseri hastası Hayri Kalabalık, dün akşam saatlerinde hastaneden ayrılarak mahallesine geldi. Bir arkadaşına ait oto yıkama dükkanındaki kulübeye giren Kalabalık, burada ısıtıcıyı açarak vakit geçirmeye başladı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kalabalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İki çocuk babası olduğu ve eşiyle ayrı yaşadığı öğrenilen Kalabalık'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Hayri Kalabalık'ın boğazında tedavi sürecine bağlı izler bulunduğu belirlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
