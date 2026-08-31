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KKTC'deki Feribot Faciasında Ölenlerin Cenazeleri Mersin'de

KKTC'deki Feribot Faciasında Ölenlerin Cenazeleri Mersin'de
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Girne açıklarında alabora olan feribotta hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na getirildi, Mersin Valisi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler yarın toprağa verilecek, kayıp 20 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri, uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na getirildi.

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi ise kaybolmuştu.

Hayatını kaybedenler arasında olan bulunan Mersinli Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na getirildi. Havalimanında Mersin Valisi Atilla Toros ve yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, işlemlerin ardından morga gönderildi.

Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazelerinin yarın düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Girne açıklarında yaşanan facianın ardından bölgede kayıp 20 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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