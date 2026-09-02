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Girne'de Denize Çıkışlar Durduruldu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Deniz Turizmi İşletmecileri Derneği, Girne bölgesinde bulunan Antik Liman ve marinalardan çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Deniz Turizmi İşletmecileri Derneği, Girne bölgesinde bulunan Antik Liman ve marinalardan çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

KKTC'nin Girne bölgesinde deniz trafiğine yönelik önemli bir karar alındı. Bölgedeki Antik Liman ve marinalardan denize çıkışların durdurulduğu açıklandı. Deniz Turizmi İşletmecileri Derneği tarafından yapılan duyuruda, Girne bölgesinde bulunan Antik Liman ile marinalardan çıkışların durdurulduğu bildirildi. Dernek, bölgede faaliyet gösteren tüm denizcilere alınan karara uyulması çağrısında bulundu. Kararın ardından Girne bölgesindeki denizcilerin ve deniz turizmi işletmelerinin liman ve marinalardan çıkış yapmaması istendi. Çıkışların neden durdurulduğuna yönelik herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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