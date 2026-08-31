Haberler

Girne'de Gemi Batığı: Deniz Yüzeyinde Valiz ve Eşyalar Görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Girne açıklarında batan geminin çevresinde denize savrulan eşyalar görüntülenirken, bir valizin de deniz yüzeyinde sürüklendiği görüldü.

Girne açıklarında batan geminin çevresinde denize savrulan eşyalar görüntülenirken, bir valizin de deniz yüzeyinde sürüklendiği görüldü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 267 kişinin bulunduğu geminin batmasının ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürerken, kazanın izleri deniz yüzeyine yansıdı. İhlas Haber Ajansı (İHA), geminin battığı noktayı görüntülerken, denize savrulan çeşitli eşyalar da kameralara yansıdı. Görüntülerde bir valizin yanı sıra gemiye ait olduğu değerlendirilen çeşitli eşyaların deniz yüzeyinde sürüklendiği görüldü.

Arama çalışmaları sürüyor

Öte yandan, Türkiye'den 3 uçak, 4 insansız hava aracı (İHA), 6 helikopter, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisi ile KKTC'den 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücumbot ve 1 karakol gemisinin yanı sıra Sivil Savunma ekipleri, geminin battığı bölgede kayıp 18 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı

Girne'deki gemi faciasında hesap vakti! Mahkeme hiçbirine acımadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Vay be Icardi! Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı

Vay be Icardi! Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha!
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

"Benden cinsel videolar istedi" diyerek yıldız ismi ifşaladı
İsrail'e desteğini yineledi ama sınırı çizdi! Merz: Hepsi meşru müdafaa değil

İsrail'e desteğini yineledi ama sınırı çizdi
The Times'tan Türkiye'nin depozito sistemine övgü: Dünyanın en gelişmişlerinden biri

The Times'tan DOA sistemine övgü: Dünyanın en gelişmişlerinden biri
Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! 'Vatandaşlık' itirafı

Düsseldorf'taki bina mercek altında! Paranın kaynağını açıkladı