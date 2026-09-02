KKTC'de batan gemide kayıp 20 kişi için TCG Alemdar devrede

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pazar günü batan katamaran tipi yolcu gemisinde kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Alemdar (A-582) Denizaltı Kurtarma Gemisi de katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında Pazar günü meydana gelen gemi faciasının ardından kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Işın'ın da destek verdiği arama çalışmalarına bugün TCG Alemdar (A-582) Denizaltı Kurtarma Gemisi de katıldı. Arama faaliyetleri, Türkiye'nin desteğiyle havadan, denizden ve su altında sürdürülürken, TCG Alemdar'ın katılımıyla özellikle derin sulardaki arama çalışmalarının kapsamı genişletildi.

Yürütülen arama ve görüntü aktarma çalışmalarına ayrıca 8 gemi, 9 bot, 1 uçak, 7 helikopter ve 5 İHA katılıyor, deniz yüzeyinin yanı sıra havadan ve su altından yürütülen faaliyetler de aralıksız sürdürülüyor.

TCG Alemdar

21 Aralık 2012 tarihinde inşasına başlanan ve 28 Ocak 2017 tarihinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren TCG Alemdar, 90 metre uzunluğa, 19 metre genişliğe ve 4 bin 200 ton deplasmana sahip bulunuyor. Gemi, 18 deniz mili sürate ulaşabiliyor. Denizaltı kurtarma gemisi olarak görev yapan TCG Alemdar, denizaltından personel kurtarma sistemleriyle birlikte çalışılmasına imkan sağlayan kıç üstü alana sahip. Gemide, 600 metre derinliğe kadar denizaltıların harici havalandırılmasını sağlayabilecek hava ve karışım gaz sistemleri bulunurken, 90 metre derinliğe kadar dalış icra edilebiliyor. TCG Alemdar ayrıca açık deniz yedekleme kabiliyetine de sahip. Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı envanterindeki Atmosferik Dalış Sistemi ve Kurtarma Çanı ile kurtarma ve yedekleme gemileri envanterindeki uzaktan kumandalı su altı araçları ve diğer su altı sistemlerinin kullanılabilmesi için gemide gerekli entegrasyon da bulunuyor. TCG Alemdar; hastane, helikopter platformu, dinamik konumlandırma sistemi ve sonar sistemleriyle arama, kurtarma ve su altı operasyonlarını destekleyebilecek kabiliyete sahip.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı