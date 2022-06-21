Dere kenarında silahla vurulmuş hamile kadın cesedi bulundu Giresun'un Görele ilçesinde dere kenarında hamile bir kadına ait ceset bulundu. Kadının silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İlçeye bağlı Gültepe Köyü yolu üzerindeki dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. SİLAHLA VURULMUŞ İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptığı incelemede kadın cesediyle karşılaştı. Kimliği belirlenemeyen kadının hamile olduğu ve silahla vurulduğu saptandı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni Görele Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Giresun 3. Sayfa Güncel Haberler

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