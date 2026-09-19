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Giresun Espiye'de su dolu menfeze düşen 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

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Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Çalkaya köyünde su dolu menfeze düşen 2 çocuktan biri hayatını kaybetti. Sudan çıkarılan ve ilk müdahalesi yapılan diğer çocuk ise Giresun'a sevk edilerek tedavi altına alındı.

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Çalkaya köyünde su dolu menfeze düşen 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğer çocuk tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çalkaya köyünde oyun oynayan iki çocuk su dolu menfeze düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından iki çocuk sudan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çocuklar, ambulanslarla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 9 yaşındaki Z.S.G., Espiye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Giresun'a sevk edildi. Diğer çocuk Yusuf Erdem Arslan ise Espiye Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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