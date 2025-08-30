Giresun'daki Kuzalan Tabiat Parkı'nda Yangın: Sosyal Tesisler Kül Oldu

Giresun'un en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuzalan Tabiat Parkı'ndaki sosyal tesisler çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Daha önce sel felaketinde yıkılan ve yeniden inşa edilen tesis, bu kez alevlere teslim oldu.

Dereli ilçesinde yer alan Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde özel bir firma tarafından kiralanarak işletilen Kuzalan Şelale Park Sosyal Tesislerinde hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı bir sırada yangın çıktı. Restoran ve kafe olarak kullanılan tesis, hızlı tahliye sayesinde can kaybı ya da yaralanma olmadan boşaltıldı. Ancak yangında tesis tamamen küle döndü.

Alevleri çaresizce izleyen işletme sahipleri, itfaiyenin geç müdahale ettiğini öne sürerek tepki gösterdi. Yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN