Giresun'da Yüzme Bilmeden Suya Atlayan Çocuk Kurtarıldı

Giresun'da Yüzme Bilmeden Suya Atlayan Çocuk Kurtarıldı
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Bulancak ilçesinde yüzme bilmemesine rağmen suya atlayan bir çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Olay sonrası yüzme yasağı talep edildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yüzme bilmemesine rağmen suya atlayan ve çırpınmaya başlayan çocuğu çevredeki bir genç suya atlayarak kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Tarihi Bulancak İskelesi'nde yüzme bilmediği halde suya atlayan çocuk bir süre sonra çırpınmaya başladı, çevredekilerin bir müddet gülmesi, konuşması ve izlemesinin yürekleri ağza getirdiği olayda çocuğa önce can simidi atıldı daha sonra denize giren bir genç tarafından sudan çıkarıldı.

Olayın ardından iskelede yüzmenin yasaklanmasını isteyen vatandaşlar, ailelerin daha duyarlı olmalarını ve yetkililerin bu duruma hızlı bir şekilde bulmalarının gerektiğini belirttiler. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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