Giresun'da Yüzme Bilmeden Suya Atlayan Çocuk Kurtarıldı

Giresun'un Bulancak ilçesinde yüzme bilmemesine rağmen suya atlayan ve çırpınmaya başlayan çocuğu çevredeki bir genç suya atlayarak kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Tarihi Bulancak İskelesi'nde yüzme bilmediği halde suya atlayan çocuk bir süre sonra çırpınmaya başladı, çevredekilerin bir müddet gülmesi, konuşması ve izlemesinin yürekleri ağza getirdiği olayda çocuğa önce can simidi atıldı daha sonra denize giren bir genç tarafından sudan çıkarıldı.

Olayın ardından iskelede yüzmenin yasaklanmasını isteyen vatandaşlar, ailelerin daha duyarlı olmalarını ve yetkililerin bu duruma hızlı bir şekilde bulmalarının gerektiğini belirttiler. - GİRESUN