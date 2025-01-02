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Giresun'da Yılbaşı Gecesi Av Tüfeğiyle Ölen Kadının Ölümüyle İlgili 5 Kişi Tutuklandı

Giresun'da Yılbaşı Gecesi Av Tüfeğiyle Ölen Kadının Ölümüyle İlgili 5 Kişi Tutuklandı
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Giresun'un Dereli ilçesinde yılbaşı gecesi av tüfeğiyle başından vurulup hayatını kaybeden 26 yaşındaki Fatma Türk'ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi, mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın detayları ve soruşturma süreci devam ediyor.

Giresun'un Dereli ilçesinde yılbaşı gecesi av tüfeğiyle başından vurularak hayatını kaybeden 26 yaşındaki kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Meşeliyatak köyünde Fatma Türk (26), av tüfeğiyle başından vurulması sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Türk'ün kardeşi Dursun Y., silahın ruhsat sahibi İ.B., baba H.T., anne N.T. ve diğer kardeşi H.T., jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Soruşturma sürecinde şüphelilerin ifadeleri alındı. Dursun Y.'nin ifadesinde, ayağının takıldığını ve bu sırada elindeki av tüfeğinin kazara ateş aldığını belirttiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Fatma Türk'ün ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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