Giresun'da Yangın Faciası: Ömer Pekdemir Hayatını Kaybetti

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Beldesi'nde yaşayan Ömer Pekdemir, sabaha karşı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, beldeye bağlı Güzelyurt mahallesinde yalnız yaşayan Ömer Pekdemir'in evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangının ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle Pekdemir'in cansız bedeni bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN