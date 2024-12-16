Giresun'da Yangın Faciası: Ömer Pekdemir Hayatını Kaybetti
Giresun'un Bulancak ilçesinde Kovanlık Beldesi'nde yaşanan yangında Ömer Pekdemir hayatını kaybetti. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası söz konusu evde itfaiye ekipleri tarafından kontrol sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Beldesi'nde yaşayan Ömer Pekdemir, sabaha karşı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, beldeye bağlı Güzelyurt mahallesinde yalnız yaşayan Ömer Pekdemir'in evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangının ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle Pekdemir'in cansız bedeni bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa