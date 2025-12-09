Giresun'da ev yangını: 1 ölü

Giresun'un Görele ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki Hüseyin Kavcı yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Hüseyin Kavcı'ya ait evde yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Evde yapılan incelemede, yalnız yaşadığı öğrenilen Hüseyin Kavcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - GİRESUN