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Giresun'da Uyuşturucu ve Sahtecilik Operasyonu: 7 Gözaltı

Giresun'da Uyuşturucu ve Sahtecilik Operasyonu: 7 Gözaltı
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Giresun'da düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda uyuşturucu madde ve sahte belgeler ele geçirildi. Yetkililer, vatandaşları şüpheli durumları bildirmeye çağırdı.

Giresun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı KOM, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, JÖH Tabur Komutanlığı ile Bulancak ve Piraziz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulancak ve Piraziz ilçelerinde operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 6 adreste yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 99 adet sentetik ecza,11 adet ağrı kesici bant, 3 adet "kova" olarak tabir edilen pet şişe,2 adet folyo, 9 adet aile hekimi değiştirme belgesi,1 adet not defteri, 7 adet cep telefonu,1 adet tablet ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla suç unsuru malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticareti ve sahtecilik suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, vatandaşları şüpheli durumları yetkililere bildirmeye çağırdı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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