Giresun'da Trafik Tartışması Sonrası Emekli Öğretmenin Ölümü: Avukatından Savunma

Trafikte yaşanan tartışma sonrası emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklu bulunan zanlının avukatı Hicran Akkaya Şenol, sosyal medyada olayın tek taraflı yansıtıldığını savundu. Şenol, kazada müvekkilinin kusurlu olmadığını ve Coşkun'un trafik manevrasıyla iki aracı da tırın altına sokabilecek tehlikeye neden olduğunu iddia etti. Avukat Şenol, Coşkun'un müvekkiline yumruk attığını, müvekkilinin sadece kendini koruma amacıyla karşılık verdiğini, olaydan kısa süre sonra Coşkun'un yere yığıldığını ve düşme nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceğini öne sürdü. Tutanağa yansıyan tanık ifadelerinde "Tekme, tokat ya da ağır şiddet olmadığı" bilgisinin yer aldığını kaydeden Şenol, ölüm nedeninin Adli Tıp raporuyla kesinleşeceğini, darp sonucu ölüm iddialarının kesinleşmediğini belirtti. Şenol, müvekkilinin hastane çalışanı olması nedeniyle Coşkun'a ilk müdahaleyi yaptığını, başının altına kıyafet koyduğunu ve solunum yolunu açık tuttuğunu belirterek, "Naaşa saygısızlık değil, ilk yardım yapıldığına dair deliller savcılıkça incelenecektir" dedi.

Olayla ilgili "sosyal medyada linç kültürü oluştuğunu" ifade eden avukat, herkesi "peşin hüküm vermemeye ve Adli Tıp raporunu beklemeye" çağırdı.