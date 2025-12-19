Haberler

Giresun'da trafik kazasında hayatını kaybeden bekçi toprağa verildi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 35 yaşındaki Mahalle Bekçisi Hüsrev Çoban, cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mahalle Bekçisi Hüsrev Çoban Yağlıdere ilçesinde toprağa verildi.

Olay dün akşam saatlerinde Yağlıdere-Espiye yolu üzerinde yaşandı. Hüsrev Çoban (35) idaresindeki 28 ACF 442 plakalı otomobil, Espiye istikametine seyir halindeyken, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, Yağlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Hüsrev Çoban olay yerinde hayatını kaybetti.

Hüsrev Çoban'ın cenazesi, Yağlıdere'nin Bük Mahallesinde bulunan Merkez Eski Camii'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
