Giresun'da kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan otomobilin sürücüsü Emrah Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Keşap ilçesi Alakaş Mahallesi Karabulduk Caddesi'nden merkez istikametine seyir eden Emrah Şahin (35) idaresindeki 28 AAF 681 plakalı otomobil, virajı alamayarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa