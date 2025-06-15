Giresun'da Trafik Kazası: Sürücü Camdan Fırladı

Giresun'da Trafik Kazası: Sürücü Camdan Fırladı
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Giresun'un Görele ilçesinde bir trafik kazasında sürücünün camdan fırladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İki kişinin yaralandığı kazada, Ahmet G. yönetimindeki otomobil kontrolsüz yola çıktıktan sonra başka bir araçla çarpıştı.

Giresun'un Görele ilçesinde sürücünün camdan fırladığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bozcaali Mahallesi'nde Ahmet G. yönetimindeki 28 AAR 401 plakalı Kartal marka otomobil, akaryakıt istasyonundan kontrolsüz şekilde yola çıktı. Bu sırada sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir başka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Ahmet G. şoför kapısından fırlayarak yola savruldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada, araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa M. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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