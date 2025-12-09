Haberler

Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araçtan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları stabilize.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mursal Köyü mevkiinde, İbrahim Ş. (73) yönetimindeki otomobil, köy içi yolda seyir halindeyken şiddetli yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç, yolun sol tarafından yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Takla atan araçtaki sürücü İbrahim Ş. (73) ile yolcular Züleyha Ş. (50), Taliha Ş. (72) ve Zübeyde K. (62) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının hayati tehlike taşımadığı öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
