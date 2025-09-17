Giresun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Giresun'un Eynesil ilçesinde sabah kavşakta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.15 sıralarında Aralık köyü ile Dereköy köyü sapağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Giresun istikametinden Trabzon yönüne seyir halinde olan Yusuf Ahmet Yetim (20) idaresindeki 41 ALZ 190 plakalı otomobil ile kavşaktan geçerek Aralık köyü istikametinden Giresun yönüne dönmek isteyen Ekrem Keskin'in (79) kullandığı 28 RH 634 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 41 ALZ 190 plakalı araç savruldu. Kazada sürücü Yusuf Ahmet Yetim ile aynı araçta bulunan Zafer Bodur (20) ve diğer aracın sürücüsü Ekrem Keskin yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Görele ve Tirebolu Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN