Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tirebolu-Doğankent kara yolu Sekü köyü mevkiinde F.Ş. yönetimindeki 28 AEN 017 plakalı pikap, yola aniden çıkan köpekten kaçmak isterken yolun karşısında bulunan Mustafa Koç'a (68) çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki fındık bahçesine savrulan Mustafa Koç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Koç'un cenazesi Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü F.Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı