Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü
Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Serkan Duran hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Karakoç köyü mevkisinde seyir halindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Serkan Duran'a çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Duran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa