Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Karakoç köyü mevkisinde seyir halindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Serkan Duran'a çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Duran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN