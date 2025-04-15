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Giresun'da Sosyal Medyada Silahla Havaya Ateş Açan Şahıs Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Giresun'da Sosyal Medyada Silahla Havaya Ateş Açan Şahıs Hakkında Soruşturma Başlatıldı
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Giresun'un Görele ilçesinde silahla havaya ateş açıp sosyal medya hesabında paylaşan S.Y. hakkında adli soruşturma başlatıldı. Giresun Valiliği kamu düzenini tehdit eden davranışlara karşı sert önlemler alınacağını duyurdu.

Giresun'da silahla havaya ateş açarak sosyal medya hesabında paylaşan şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Giresun'un Görele ilçesi Terziali köyünde ikamet eden S.Y. isimli şahıs meskun mahal içerisinde silahla havaya ateş açarak sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler üzerine Görele İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili Giresun Valiliği, "Kamu düzenini tehdit eden hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecek, gereken her durumda derhal müdahale edilecektir" açıklamasını yaptı. - GİRESUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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