Giresun'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Yangını fark eden şoför aracı yol kenarına çekerek kendini son anda dışarı attı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı.

Giresun'un Tirebolu ilçesi Civil köyü mevkiinde, Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon istikametinde seyir halinde olan bir tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden tır şoförü, aracı yol kenarına çekerek son anda kendini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm aracı sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

