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Giresun'da kayalıklara çıkan Sahil Güvenlik botu olay yerinden kaldırıldı

Giresun'da kayalıklara çıkan Sahil Güvenlik botu olay yerinden kaldırıldı
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Giresun'da Sahil Güvenlik botunun kayalıklara çarpması sonucu 3'ü sivil 6 kişi yaralandı. Hasar gören bot sabah saatlerinde iş makineleriyle denizden çıkarılarak tıra yüklendi.

Giresun'da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botun dün gece Teyyaredüzü mahallesi sahilinde kayalıklara çarpması sonucu 3'ü sivil 6 kişinin yaralandığı olay sonrası bot kaza yerinden kaldırıldı. Hasar gören bot, sabah saatlerinde iş makinelerinin yardımıyla denizden çıkarılarak tıra yüklendi.

Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı Giresun Sahil Güvenlik 73 Komutanlığı'na ait bot, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün gece Teyyaredüzü Mahallesi sahilindeki dalgakıran kayalıklarına çarptı. Kazada, görevli 3 uzman çavuş ile 3 sivil vatandaşın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hasar gören Sahil Güvenlik botu ise sabah saatlerinde deniz kıyısına indirilen iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak tıra yüklendi. Bot üzerinde teknik inceleme başlatıldığı, kazanın nedeninin yapılacak inceleme sonucunda netlik kazanması beklenirken, yaralı 3 sivilin kaza sırasında sahilde mi yoksa teknede mi bulunduğu ile ilgili araştırma sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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