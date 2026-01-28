Giresun'da iki katlı ev alev alev yandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Şemsettin mahallesinde saat 17: 30 civarında bir evde çıkan yangın hızlı bir şekilde büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN