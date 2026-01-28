Giresun'da iki katlı ev alev alev yandı
Bulancak ilçesinde bir evde çıkan yangın hızlı bir şekilde büyüdü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Şemsettin mahallesinde saat 17: 30 civarında bir evde çıkan yangın hızlı bir şekilde büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN
