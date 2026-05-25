Haberler

Kediye çarpmamak için manevra yapan aracın plaja uçtuğu kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Piraziz ilçesinde sürücünün aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkan otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'ndan Eğrice Plajı'na uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Giresun'un Piraziz ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun istikametinden Ordu yönüne seyir halinde olan Seyithan I. yönetimindeki CE FA 25 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Maden Mahallesi mevkiinde sürücünün aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, Eğrice Plajı'na uçtu. Kazada araçta bulunan Semanur K., Alpaslan K., Talha K. ve Bağül N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin plaja uçmasının ardından çevredeki vatandaşların yaralılara yardım etmek için araca doğru koştuğu görüldü. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var

Trump'tan 6 ülkeye "İran" çağrısı! Türkiye'nın imzalaması imkansız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü

İlk transferi Süper Lig'den!
Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı

Bu görüntü Türkiye'den değil! Tüm şehir Türk bayraklarıyla donatıldı
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti

Tarihi sezon! On yıllarca süren şampiyonluk hasretlerini bitirdiler
Erzurum'da dereye düşen çocuk boğuldu

Cansız bedenini çoban buldu
Öğrenciler, Bilgi Üniversitesi'nin yeniden açılmasını kampüste kutladı

Bilgi Üniversitesi'nin kampüsü festival alanına döndü
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira

Süper starın tek bir öğününün ücreti dudak uçuklattı
Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Aç gözlülüğü sonu oldu! Fındık bahçesinde kan donduran ölüm