Haberler

Giresun'da Kamyonet Fındık Bahçesine Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'da Kamyonet Fındık Bahçesine Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Güce ilçesinde seyir halindeki kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrilmesiyle meydana gelen kazada 62 yaşındaki Salim Çam hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi; Çam'ın cenazesi çalışmaların ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giresun'un Güce ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Güce ilçesine bağlı Gürağaç Köyü Şehit Muhammet Durmaz Mahallesi mevkiinde seyir halinde bulunan kamyonet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı. Sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan 62 yaşındaki Salim Çam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Salim Çam'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den muhalefete 'çerçeve yasa' bilgilendirmesi

AK Parti harekete geçti! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru

Baba ve oğluna kurşun yağmuru! İkiside kurtarılamadı

Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu

Sabah uyandığında korkunç manzarayla karşılaştı
Dev papağan futbolculara saldırdı, hakem maçı durdurmak zorunda kaldı

Dev papağan futbolculara saldırdı, hakem maçı durdurmak zorunda kaldı
Salah'ın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
Milyoner'de ekran başındakileri ters köşe yapan soru

Herkesi ters köşe yapan soru
Görüntü maalesef Türkiye'den! Parkın içindeki rezilliğe bakın

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Bu nasıl bir rezilliktir?