Giresun'da İki Ayrı Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

Giresun'da İki Ayrı Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Görele ve Bulancak ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Görele ve Bulancak ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Liman Işıklı Kavşağı'nda T.E. yönetimindeki 53 EE 625 plakalı otomobil ile R.N. idaresindeki 21 AEK 104 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü R.N. ile araçlarda bulunan Ş.E., E.E., K.N. ve E.N. yaralandı.

Bir diğer kaza ise Bulancak ilçesi Talipli köyü mevkisinde yaşandı. R.A. idaresindeki 28 ABM 712 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde refüje çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan N.A. ve H.A. yaralandı. Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail Suriye'yi vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, krizi fırsata çevirmeyin

"Aldığımız duyumlar var, sakın buna kalkışmayın"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu

KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı sır gibi saklanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.