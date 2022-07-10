Giresun'da hafif ticari araç dereye uçtu: 7 yaralı - Haberler

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Giresun'da hafif ticari araç dereye uçtu: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Giresun'da hafif ticari araç dereye uçtu: 7 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karaağaç köyünde Mücahit Şimşek yönetimindeki 54 AGF 686 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Kaya Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Esra, Ekrem, Sündüs, Saliha, Maide ve Perihan Şimşek yaralandı. Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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