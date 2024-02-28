Giresun'da Haberleşme Şirketi Müdürü Silahla Ölü Bulundu

Giresun'da bir haberleşme şirketi müdürü, evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Giresun Depboy mevkiinde bulunan bir haberleşme şirketinin lojmanında silah sesi duyan çevre sakinleri, polise haber verdi. Kapı zorlanarak girilen evde İsmail Bektaş (44), silahla başından vurulmuş halde bulundu. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Bektaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Şahsın evli ve iki çocuk sahibi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN