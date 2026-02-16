Haberler

Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti

Giresun'un Piraziz ilçesinde görev yapan trafik polisi Emrah Sevim, beylik tabancasıyla intihar etti. Polisin sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında, Sedat Peker'i etiketleyip, "Kızımın hep yanında olun, ona hep destek olun" yazdığı görüldü.

Giresun'da Piraziz İlçe Emniyet Müdürlüğünde 2020 yılından beri trafik polisi olarak görev yapan Emrah Sevim, sabah saatlerinde evinde beylik tabancasıyla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Sevim'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sevim'in cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesi nüfusuna kayıtlı olan polis memuru Emrah Sevim'in emniyet teşkilatında örnek gösterilen bir personel olduğu ve herhangi bir kötü alışkanlığının bulunmadığı öğrenildi.

Sevim'in intihar etmeden 1 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı dikkat çekti. Sedat Peker'i etiketleyen Sevim'in, "Kızımın hep yanında olun, ona hep destek olun" yazdığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3. Sayfa
