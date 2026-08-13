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Görele'de Sel Faciası: Anne ve İki Kızı Hayatını Kaybetti

Görele'de Sel Faciası: Anne ve İki Kızı Hayatını Kaybetti
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Giresun'un Görele ilçesinde aşırı yağış sonrası Zıva Deresi'nde sel meydana geldi. Piknik yapan Kırca ailesinden baba kurtulurken, anne Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca hayatını kaybetti. Sel anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Giresun'un Görele ilçesinde dün iki kız kardeş ile annelerinin ölümüne neden olan sel sularının geliş anının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sis Dağı'nda etkili olan şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi hızla yükselirken, dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi sel sularına kapıldı. İlk olarak baba Mehmet Kırca suya kapılırken, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca kendisini kurtarmak için çaba sarfetti. Bu sırada baba Mehmet Kırca kendi imkanları ile kurtulurken, eşi ve iki kızı ise sel sularına kapıldı.

Yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın ve Burçin Kırca'nın cansız bedenleri dün bulunurken, anne Zekiye Kırca'nın cansız bedeni ise bugün sabah saatlerinde Kırıklı köyü mevkiindeki balık havuzu yakınlarında ulaşıldı.

Öte yandan sel sularının geliş anı ise farklı noktalarda cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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