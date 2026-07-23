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Giresun'da dün boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki genç kurtarılamadı

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Giresun'un Bulancak ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirenlere yardım ederken akıntıya kapılan İbrahim Patar (63) ve Yusuf Koç (15) hayatını kaybetti. Ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde dün denizde yaşanan boğulma vakasının ardından hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Yusuf Koç'ta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti ve olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesi sahilinde denize giren ve akıntıya kapılınca boğulma tehlikesi geçirenlerin yardımına koşan İbrahim Patar (63) ve Yusuf Koç (15) bir süre sonra akıntıya kapıldılar. Çevrekilerin yardımıyla İbrahim Patar sudan çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Ekiplerinin arama çalışmalarının ardından Yusuf Koç'ta denizde bulunarak Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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